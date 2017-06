Lyon confirma saída de Valbuena para o Fenerbahçe

Valbuena, de 32 anos, deslocou-se na segunda-feira a Istambul, onde o terceiro colocado do último campeonato turco anunciou um "acordo de princípio" com o Lyon.

"O nosso clube chegou a um acordo de princípio tendo em vista a transferência do médio ofensivo francês, que joga desde agosto de 2015 no Lyon", anunciou o clube da Turquia no seu sítio oficial na Internet.

Ainda segundo o Fenerbahçe, "um contrato será assinado com Mathieu Valbuena depois da abertura da época de transferências".

Valbuena, de 32 anos, marcou oito golos, em 30 jogos, na edição 2016/17 da Liga francesa, que o Lyon terminou no quarto lugar, atrás de Mónaco, Paris Saint-Germain e Nice.

À margem da parte desportiva, a passagem de Valbuena pelo Lyon ficou marcada pelo caso ocorrido em junho de 2015, em que reportou ter sido vítima de chantagem através de uma chamada anónima de alguém que afirmava deter material de cariz sexual alegadamente protagonizado pelo atleta.

Por culpa deste caso, falhou o Europeu de 2016, tal como Karim Benzema, jogador do Real Madrid, que é um dos acusados neste caso.



Lusa