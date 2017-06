Roma contrata Héctor Moreno ao PSV Eindhoven

"A AS Roma está feliz por anunciar o ingresso do futebolista Héctor Moreno, do PSV Eindhoven. O 'capitão' da seleção mexicana assinou um contrato de quatro anos, até 30 de junho de 2021", anunciou o clube transalpino, em comunicado, não revelando os valores em causa.

Moreno foi internacional mexicano por 79 vezes, tendo disputado os Mundiais de 2010 e 2014, e integra a seleção que será adversária de Portugal na Taça das Confederações, que decorre de sábado a 2 de julho, na Rússia.

"Estou muito feliz por chegar à Roma. É um grande passo para a minha carreira. Com a minha qualidade individual, espero poder contribuir para os êxitos da equipa", disse o futebolista, de 29 anos.

O atleta começou a carreira no Pumas, do México, jogou depois no AZ Alkmaar da Holanda, e ainda no Espanyol, de Barcelona, que trocou pelo PSV Eindhoven.

Lusa