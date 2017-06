UEFA anuncia cinco novos prémios para jogadores a competir nas provas de clubes

A entrega dos prémios da principal competição de clubes europeia vai coincidir com o anúncio dos melhores jogadores do ano da UEFA, masculino e feminino, no Mónaco, a 24 de agosto.

O prémio referente para o melhor jogador da Liga Europa será entregue no dia seguinte, a 25 de agosto. Os melhores do ano vão ser escolhidos entre os futebolistas a atuar na Europa, tendo por base o desempenho em todas as competições, internas ou internacionais, de clubes ou de seleções.

Os eleitores vão ser os treinadores das equipas presentes na fase de grupos da Liga dos Campeões e Liga Europa, que não podem votar em jogadores das suas equipas, e 55 jornalistas do grupo da European Sports Media (ESM), em representação de cada uma das 55 federações nacionais que integram a UEFA.

A 04 de agosto vai ser anunciada a lista de candidatos aos prémios, enquanto os três nomeados para melhor do ano vão ser revelados a 15 de agosto, depois da conclusão do Europeu feminino de 2017.

O Prémio Presidente da UEFA 2017 será entregue no Mónaco a Francesco Totti, que recentemente concluiu a sua longa ligação à Roma, como reconhecimento pela extraordinária carreira do futebolista italiano.

Lusa