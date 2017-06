Avançado português João Vasco assina pelo Tondela por três épocas

Numa nota publicada no sítio oficial na Internet, o Tondela informa que o contrato com o atleta português, de 22 anos, é válido até junho de 2020.

João Vasco, natural de Viana do Castelo, representou nas últimas três temporadas o Mortágua, que milita no Campeonato de Portugal.

"Só na época 2016/17 foi protagonista, com 17 assistências e 12 golos apontados", aponta o clube beirão.

Nos últimos dias, o Tondela reforçou-se com Tembeng e Joãozinho, contratou David Bruno e Pité ao FC Porto e renovou ainda com Helder Tavares e Cláudio Ramos, que se juntam aos restantes elementos do plantel com contrato: Ricardo Janota, Rafael Amorim, Ruca, Osorio, Claude Gonçalves, Dylan Flores, Wagner, Miguel Cardoso e Heliardo.

Lusa