Bayern Munique contrata médio Corentin Tolisso ao Lyon

Tolisso, que conta uma internacionalização pela França e cumpriu toda a formação no Lyon, foi contratado por 41,5 milhões de euros, um valor acima do adiantado inicialmente por fontes próximas do clube francês, citadas pela AFP.

Segundo o Lyon, o montante da transferência, que pode aumentar em seis milhões de euros, mediante o cumprimento de objetivos, bate o valor pago pelo Chelsea pelo ganês Michael Essien, em 2005, que terá custado cerca de 38 milhões de euros.

"Vivi momentos fantásticos em Lyon, estou muito agradecido por isso. Agora estou muito entusiasmado por estar num dos melhores clubes da Europa", referiu Tolisso.

O médio gaulês junta-se a Renato Sanches no plantel comandado por Carlo Ancelotti, que vai deixar de contar com o espanhol Xabi Alonso, que abandonou a modalidade.

