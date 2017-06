Chapecoense falha jogo com Benfica para a Eusébio Cup

A Chapecoense comunicou hoje a indisponibilidade ao Benfica para realizar essa partida amigável, argumentando que a CBF não a autorizava por existirem jogos oficiais do campeonato brasileiro e da Taça Sul-americana e a impossibilidade de transferência de datas.

De resto, o clube brasileiro emitiu um comunicado no qual dá conta do cancelamento da partida entre as duas equipas, prevista para 22 de julho, no âmbito da Eusébio Cup.

"Atendendo ao estabelecido na cláusula terceira, 3.2, letra 'h', do contrato firmado, a Chapecoense solicitou autorização à CBF, mas, conforme documento em anexo, esta alegou que devido à existência de jogos oficiais do campeonato brasileiro e da Copa sul-americana, não será possível a transferência de datas, razão pela qual indeferiu a autorização, o que impossibilita a realização da partida amistosa", lê-se no comunicado do clube brasileiro.

Lusa