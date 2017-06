Fisco investiga 43 futebolistas e sete clubes por indícios de evasão fiscal

A mesma fonte deu conta de que estes indícios sobre futebolistas e SAD, assim como 10 empresas envolvidas nestas transações, podem ter resultado do não pagamento de impostos e respetivas contribuições para a Segurança Social.

O jornal Público noticiou hoje que a Autoridade Tributária está a investigar eventuais fugas ao fisco de clubes e jogadores, numa ação à escala europeia.

"O Ministério das Finanças não comenta quaisquer casos concretos ou o estado de desenvolvimento de investigações fiscais em curso", disse fonte oficial do Ministério de Mário Centeno, acrescentando que "as investigações se desenrolam no quadro de uma iniciativa multilateral que envolve várias administrações tributárias da Europa".

Neste âmbito, acrescenta, "decorrerão esforços semelhantes, e envolve cooperação administrativa em termos de troca de informações com mais de uma dezena de administrações fiscais europeias e não europeias".

Lusa