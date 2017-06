Seleção nacional de sub-21 defronta amanhã a Sérvia

Podence e Bruma treinaram condicionados na sessão de treino de quinta-feira, mas espera-se que recuperem a tempo do jogo com a Sérvia.

O campeonato da Europa de sub-21 começa esta sexta-feira, com os jogos do Grupo A, entre a Suécia-Inglaterra e a Polónia-Eslováquia. Do Grupo B, Portugal e Sérvia encontram-se sábado às cinco horas da tarde. Segue-se depois o jogo da Espanha-Macedónia às 19:45.