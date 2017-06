FC Porto campeão nacional de hóquei em patins pela 22.ª vez

A formação azul e branca terminou a prova com 68 pontos, contra 66 dos 'encarnados', que entraram para a última ronda na frente, com os mesmos pontos dos portistas e vantagem no confronto direto.

Com este cetro, o primeiro desde 2012/13, o FC Porto passou a somar menos um do que o Benfica, que totaliza 23 e procurava o "tri".

Lusa