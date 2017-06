Árbitro Tobias Stieler no embate entre seleção nacional de sub-21 e Espanha

O juiz, de 35 anos, advogado de profissão, foi anunciado esta segunda-feira pela UEFA como o árbitro da deste duelo ibérico, no qual vai ser coadjuvado pelos assistentes Rafael Foltyn e Jan Seidel e pelos juízes da baliza Daniel Siebert e Benjamin Brand, todos da Alemanha.

Também para esta equipa de arbitragem germânica este será o segundo jogo na competição, uma vez que estiveram presentes no Suécia-Inglaterra, da ronda inaugural do Grupo A, que terminou com um empate sem golos.

Tobies Stieler conta esta época 30 jogos como árbitro principal, divididos entre os campeonatos alemães, um jogo de qualificação para o Mundial de 2018, na Rússia, entre Escócia e Lituânia, e quatro da Liga Europa.

Num deles, o juiz alemão apitou o a receção do Shakthar Donestk ao Sporting de Braga, em setembro de 2016, a contar para Grupo H da competição, e que terminou com a vitórias da formação ucraniana, por 2-0.

Portugal a Espanha, na segunda jornada do grupo B do Euro 2017 de sub-21, na terça-feira, a partir das 19:45 locais (18:45 em Lisboa), em Gdynia.As duas equipas venceram os jogos inaugurais da competição, com Portugal a bater a Sérvia por 2-0, e a Espanha a derrotar a Macedónia, por 4-0.

Lusa