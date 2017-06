Diana Taurasi tornou-se a melhor marcadora da história da WNBA

Com a família, amigos e Kobe Bryant na bancada, Taurasi conseguiu mais do que os 14 pontos que precisava para superar Tina Thompson (7.488) em jogos da fase regular, passando a somar 7.494 pontos, à média de 19,9 por encontro.

"É especial conseguir este registo perante a minha família, no dia do Pai em Los Angeles. Joguei descontraída e tentei não pensar nisso. Queria o recorde e conseguiu-o. Então, pensei em todas as grandes jogadores com quem joguei, em todos os jogos", disse Taurasi, de 35 anos.

Depois de, sobre o final da primeira parte, conseguir o cesto que lhe valeu o recorde, o jogo parou e Taurasi, apesar de estar a jogar fora, recebeu uma enorme ovação, incluindo de Kobe Bryant e das filhas.

"Tínhamos isto planeado há muito tempo. Correu a nosso favor, pois assistimos a uma noite histórica. É uma jogadora com grande ética de trabalho, empenhamento, inteligência e espírito de sacrifício. É uma atleta fenomenal", afirmou a lenda dos Los Angeles Lakers.

Na presente temporada, Taurasi tem média de 18,1 pontos por encontro e já tinha batido o recorde de triplos convertidos na época regular.

Apesar de ter terminado a carreira na WNBA em 2012, a portuguesa Ticha Penicheiro continua a liderar o ranking de assistências, com 2.592, e a ocupar o segundo posto na tabela dos roubos de bola, com um total de 762.

Lusa