Florentino Pérez segue na presidência do Real Madrid como único candidato

"Com uma única candidatura apresentada (...), proclama-se presidente do Real Madrid Florentino Pérez Rodriguez", refere o clube após terminar no domingo à noite o prazo para a formalização das candidaturas.

A primeira reunião da direção ocorreu depois da meia-noite, com Florentino Pérez, de 70 anos, a iniciar um mandato de quatro anos, depois de em 2013 também ter sido o único candidato a liderar os destinos do Real Madrid.

O dirigente já contabiliza 15 anos à frente do clube, em dois períodos distintos: o primeiro entre 2000 e 2006 e o segundo a partir de 2009.

Pérez foi muito criticado após ter revisto os estatutos eleitorais, permitindo apenas que possam ser candidatos sócios com mais de 20 anos de clube, contra os dez que anteriormente vigoravam.

No seu mandato, o Real Madrid conquistou três Ligas dos Campeões, em 2014, 2016 e 2017.

Atualmente, o dirigente terá de lidar com a situação de Cristiano Ronaldo, acusado de fraude fiscal, devido a direitos de imagem, e a alegada vontade de o português querer deixar o clube.

