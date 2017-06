Pogba pede respeito pelo guarda-redes Gianluigi Donnarumma

"O Donnarumma, que em breve será o melhor do mundo, só merece respeito pelo que tem feito até agora. Força Gigi", escreveu o médio francês, na sua conta pessoal do Twitter, acerca do guarda-redes italiano.

Depois das constantes críticas dos adeptos do AC Milan, por Donnarumma não ter aceitado uma proposta de quatro milhões de euros por temporada, e de ser apelidado como "ingrato" e "mercenário", Paul Pogba, que tal como o italiano também é representado pelo agente Mino Raiola, defendeu publicamente o guarda-redes.

Gianluigi Donnarumma, que se encontra na Polónia a disputar o Europeu de sub-21, viu-se humilhado no jogo frente à Dinamarca, no passado domingo, depois de alguns adeptos lançarem notas falsas para o campo.

Raiola, agente daquele que é considerado como um dos talentos do futebol com apenas 18 anos, afirmou que o clube italiano quis forçar a renovação do contrato com o futebolista e que isso provocou uma rutura entre ambas as partes.

Lusa