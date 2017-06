Seleção sub-21 prepara jogo com Espanha

O treino foi aberto ao público e contou com a presença de várias centenas de pessoas, sobretudo jovens.

Durante a sessão foi possível observar o bom ambiente a boa disposição dos jogadores portugueses.

Rui Jorge optou por um treino de recuperação física e poupou os jogadores utilizados no jogo com a Sérvia. O treinador português contou com os 23 jogadores disponíveis.