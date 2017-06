Nelson Évora falha europeus de equipas devido a lesão

O vencedor dos europeus 'indoor' disputados em Belgrado há três meses apresenta-se com uma contratura no posterior da perna direita, "facto que o impede de competir nas melhores condições", segundo o departamento médico da Federação Portuguesa de Atletismo.

A dispensa de Nelson Évora levou à convocatória de recurso de Ricardo Jaquité, atleta do Sporting de Braga, que tem como recorde pessoal 16,12 metros, feitos esta época.

Esta é já a quarta alteração na equipa, face à convocatória inicial, destacando-se a troca, também por lesão, de Sara Moreira por Susana Godinho, nos 3.000 metros.

As duas outras mudanças não levaram a novas convocatórias, mas a adaptação dos atletas já escalados, para outras especialidades. Esta terça-feira, soube-se que Francislaine Serra, escalada para o lançamento do peso, não segue viagem com a comitiva portuguesa.

A atleta, brasileira de nascimento, não teve a autorização da IAAF para representar Portugal nesta competição, devido à recente mudança de nacionalidade.

Também sem poder contar com a líder do 'ranking' português, Jessica Inchude - que tem dupla nacionalidade, mas prefere competir pela Guiné-Bissau, a seleção virou-se para a polivalente Lecabela Quaresma, já convocada para os 100 metros barreiras.

Lecabela está em grande forma nas provas combinadas e no último fim de semana chegou mesmo a ameaçar o recorde do heptatlo, na posse de Naide Gomes - foi no 'meeting' de Kladno (República Checa), onde estabeleceu vários recordes pessoais, incluindo o do peso.

A quarta 'baixa' é a de André Costa, que devia ir aos 4x100 metros.

Não é substituído, considerando-se que a seleção tem recursos suficientes para formar o quarteto em Vaasa, já que estão na delegação Carlos Nascimento, David Lima, Diogo Antunes e Ricardo Pereira (quarteto provável), com o saltador Marcos Chuva agora como 'quinto elemento'.

Lusa