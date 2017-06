Seleção de sub-21 perde com Espanha e complica apuramento para meias-finais

As duas seleções estava conscientes de que a que vencesse garantia desde logo o primeiro lugar e consequente apuramento para as meias-finais, tendo os espanhóis chegado à vantagem de 2-0, com golos de Saul Niguez, aos 21 minutos, e de de Sandro Ramirez, aos 64, Bruma ainda reduziu, aos 77, mas Williams, aos 90+3, fechou a contagem.

Para poder aspirar à presença nas meias-finais, Portugal terá agora de vencer a Macedónia na última jornada e ficar a aguardar pelo desfecho dos outros dois grupos.

Lusa