Futebolista chileno Esteban Pavez detido após acidente e fuga

Segundo as fontes policiais, o incidente ocorreu depois das 04:00 horas locais, na zona de Ñuñoa, e o futebolista conduzia embriagado quando bateu no veículo em questão. Tendo iniciado fuga e recusando-se a parar quando alcançado pela polícia, Pavez foi imobilizado pelas autoridades através de tiros nos pneus do carro que conduzia.

O médio, de 27 anos, revelou uma taxa de 1,1 gramas de álcool por litro de sangue, sendo que, no Chile, é considerado crime conduzir um veículo com mais de 0,8 gramas de álcool por litro de sangue.

Depois de também ser averiguado se existiam quaisquer ferimentos, o futebolista internacional foi colocado em liberdade.

O Colo Colo, segundo classificado da primeira divisão chilena, iniciou esta semana o trabalho de pré-época e o jogador, que assegurou ter ofertas para jogar no estrangeiro, deveria ter-se apresentado esta quinta-feira no clube.

Lusa