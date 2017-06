Mourinho eleito o 5.º melhor treinador do mundo

Na lista da publicação, o italiano Antonio Conte, campeão inglês pelo Chelsea, ficou com o primeiro lugar, seguido do francês Zinedine Zidane, campeão europeu e espanhol pelo Real Madrid, e pelo compatriota Massimiliano Allegri, que levou a Juventus à 'dobradinha' em Itália e à final da Liga dos Campeões.

Na época de estreia no Manchester United, Mourinho conquistou a Supertaça inglesa, a Taça da Liga e a Liga Europa, o que o levou ao quinto lugar da tabela, à frente de Leonardo Jardim, que ajudou o Mónaco a vencer o campeonato francês, 17 anos depois.

Rui Vitória, campeão pelo Benfica nas duas últimas temporadas, surge no 26.º lugar, dois postos à frente de Jorge Jesus, treinador do Sporting, enquanto Marco Silva, que esteve nos ingleses do Hull City é 42.º.

Lusa