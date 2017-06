Rui Jorge muda quase meia equipa para decisivo duelo com Macedónia

Para uma partida em que a equipa lusa está obrigada a ganhar por uma diferença de três golos, e, ainda assim, terá sempre de marcar, pelo menos, quatro tentos, Rui Jorge mudou quase toda a frente de ataque em relação ao último jogo, frente à Espanha.Iuri Medeiros e Bruma foram escolhidos para atuar pelas alas e Gonçalo Paciência irá surgir como ponta de lança, apoiado por Daniel Podence.

Também na defesa houve alterações, com Pedro Rebocho a assumir o lugar de Kevin Rodrigues, por opção, e Tobias Figueiredo a surgir no eixo da defesa, rendendo o castigado Rúben Semedo.

Igualmente castigado está Bruno Fernandes, enquanto que Gonçalo Guedes e João Carvalho irão, por opção, para o banco.

Assim, Rui Jorge escalonou para este desafio o seguinte onze: Bruno Varela, João Cancelo, Edgar Ié, Tobias Figueiredo, Pedro Rebocho, Rúben Neves, Renato Sanches, Daniel Podence, Iuri Medeiros, Gonçalo Paciência e Bruma.Mesmo que Portugal vença esta partida com os números que precisa, a passagem para as meias-finais da competição continua a não estar garantida, pois será ainda preciso esperar pelo desfecho do grupo C, no sábado, no qual Alemanha, Itália e República Checa ainda estão na luta pelo apuramento.

A partida entre Portugal e Macedónia está agendada para as 20h45 na cidade polaca de Gdynia (19h45 em Lisboa) e terá arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.

Lusa