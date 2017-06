Samuel Inkoom arrisca um ano de suspensão se não pagar divida a ex-agente

A punição foi confirmada pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), depois de Samuel Inkoom, de 27 anos, ter contestado uma decisão do Comité de Disciplina (CD) da FIFA.

O defesa, que integrou a seleção do Gana no Mundial2010, encontra-se presentemente ao serviço do clube búlgaro Vereya, depois de ter representado, entre outros, Antalyaspor, Boavista, Basiléia, Dnipro e DC United.

A FIFA, que multou o jogador em 20 mil francos suíços (cerca de 18,4 mil euros), considera que Samuel Inkoom tem em dívida para com o seu ex-agente Andy Evans uma verba, não especificada, com base no acordo de representação.

Lusa