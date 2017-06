Seleção de sub-21 precisa de vencer a Macedónia

Diante dos já eliminados macedónios, o conjunto orientado por Rui Jorge precisa de marcar pelo menos quatro golos para ficar com mais golos marcados do que a Eslováquia, segunda no grupo A, mas, caso consiga esse objetivo, não poderá sofrer mais do que um golo, de modo a manter a vantagem sobre os eslovacos.

A seleção eslovaca pode ser igualada pela portuguesa no número de pontos e de golos marcados e sofridos, mas leva vantagem no quarto critério de desempate, a disciplina, uma vez que lhe foram mostrados quatro cartões amarelos em três jogos, e Portugal tem já sete em apenas dois.

Caso Portugal consiga superar os eslovacos, terá ainda que aguardar pelo desfecho do grupo C, estando tudo ainda em aberto para três seleções: Alemanha, República Checa e Itália.

Lusa