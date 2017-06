Balotelli prolonga contrato com o Nice até 2018

"Balotelli valorizou o aspeto desportivo e a preferência do seu coração", indica o sítio oficial do Nice na Internet, que salientou o "esforço económico" que o clube terá de fazer para poder continuar a contar com o avançado.

O italiano, de 26 anos, terminou a época passada com um total de 17 golos marcados, em 28 jogos, tendo como colega de equipa o internacional português Ricardo Pereira, emprestado pelo FC Porto ao clube francês.



Lusa