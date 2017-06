Miguel Oliveira quinto no Grande Prémio da Holanda de Moto2

No circuito de Assen, onde Oliveira venceu em Moto3 em 2015, Morbidelli conquistou o quinto triunfo da temporada, à frente do suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo classificado, e do japonês Takaaki Nakagami (Kalex), terceiro, após a penalização do italiano Mattia Pasini (Kalex).

Morbidelli reforçou a liderança da classificação de pilotos, contabilizando 148 pontos, mais 12 do que Luthi, enquanto Oliveira, que terminou a corrida de hoje a 0,657 segundos do vencedor, segue na quarta posição, com 94.

Lusa