Tiago Ferreira sagrou-se vice-campeão mundial de Maratona BTT

Os 98 quilómetros da maratona alemã foram marcados por muito terreno a rolar, o que obrigou os trepadores mais fortes a aproveitar as poucas subidas do terreno, com Tiago Ferreira a assumir a iniciativa, mas a não conseguir defender o título mundial conquistado na época passada.

"Nos poucos topos aumentei o ritmo, sem ir ao limite, mas testando os adversários e tentando reduzir o grupo da frente. Ficou um grupo com cerca de dez corredores. Eu e o Lakata acelerámos na subida mais longa de alcatrão, ficando na frente um grupo de quatro", explicou o português, citado em comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Facebook Tiago Ferreira

O quarteto era constituído pelo corredor português, pelos austríacos Alban Lakata e Daniel Geismayr e pelo holandês Mathieu van der Poel. A cerca de 15 quilómetros do fim, após nova investida de Tiago Ferreira e de Alban Lakata, o holandês ficou para trás, com o título a ser disputado ao 'sprint'. Lakata acabou por se impor em 03:17.25 horas, com Ferreira e o terceiro classificado, Geismayr, a um segundo.

"No último quilómetro, eu e o Alban Lakata forçámos mais uma vez para discutir o triunfo. Ele foi mais rápido. É um justo vencedor e dou-lhe os parabéns", resumiu o viseense.

Também o selecionador nacional de BTT, Pedro Vigário, se mostrou feliz com o desempenho de Tiago Ferreira: "Foi mais um dia espetacular do Tiago. Fez uma excelente corrida, a nível tático e físico, escrevendo outra página brilhante do ciclismo português. Merece por tudo aquilo que trabalhou para aqui se apresentar ao mais alto nível".

Com Lusa