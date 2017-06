Árbitros João Pinheiro e Luís Godinho nomeados para a Liga Europa

João Pinheiro, da associação de Braga, vai dirigir o encontro entre os eslovenos do Domzale e os estónios do Flora Tallinn, em Celje, enquanto Luís Godinho, da associação de Évora, vai arbitrar a receção dos polacos do Lech Poznan aos macedónios FK Pelister.

Apesar de não estar nenhuma equipa portuguesa em prova, o Estádio do Algarve, em Faro-Loulé, vai ser palco do embate entre os gibraltinos do St Joseph's FC e os cipriotas do AEL Limassol, treinado pelo português Bruno Baltazar, igualmente na quinta-feira.

Lusa