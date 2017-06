Rio Ave recorda 5.º lugar em 1981/82 sob o comando de Mourinho Félix

"A notícia do falecimento de Mourinho Félix, pai de José Mourinho, foi recebida com consternação e imensa tristeza. Mourinho Félix orientou o Rio Ave na década de 1980 (80/81, 81/82, 83/84 e 84/85) tendo levado o nosso clube à Final da Taça de Portugal em 1983/84, bem como a alcançar feitos fantásticos e únicos (quinto lugar em 81/82)", lê-se no sítio oficial do emblema vila-condense.

O presidente do Rio Ave, António da Silva Campos, assumiu a gratidão do futebol português "pelo testemunho e trabalho oferecido pelo atleta, treinador e Homem que agora nos deixa".

"Algumas das nossas páginas mais belas e perfeitas foram obra de alguém que era um dos melhores e que levou o Rio Ave a fazer história e a ser uma referência. O nosso caminho estará sempre ligado, de forma indelével, a ele e ao seu trabalho. O Rio Ave apresenta as mais sentidas condolências à família de Mourinho Félix, em especial ao seu filho José Mourinho", escreveu o dirigente.

"Todos nós, clube, sócios e adeptos e estamos profundamente unidos nesta hora de dor e temos a noção de que ficaremos irremediavelmente mais pobres pela perda de alguém que foi tão importante para aquilo que somos no presente. Até sempre Mourinho Félix", concluiu António da Silva Campos.

Mourinho Félix, pai do atual treinador do Manchester United, José Mourinho, defendeu as balizas de Vitória de Setúbal, entre 1955 e 1968, conquistando a primeira Taça de Portugal do clube setubalense em 1965, e de Belenenses, entre 1968 e 1974, no qual chegou a treinar enquanto jogava.

Vestiu a camisola da seleção portuguesa numa ocasião, em 25 de junho de 1972, no triunfo frente à República da Irlanda, por 2-1, no Torneio da Independência do Brasil, em Arruda, no Recife.

Além de jogador, Mourinho Félix foi ainda treinador, passandopor emblemas como Estrela de Portalegre, Caldas, União de Leiria, Amora, Rio Ave, Belenenses, Varzim, União da Madeira, O Elvas, Paredes, Benfica e Castelo Branco, União de Santarém e Vitória de Setúbal, no qual foi ainda diretor desportivo.

O corpo de Mourinho Félix, vítima de doença prolongada, aos 79 anos, vai ser velado a partir de segunda-feira na Capela do Socorro, em Setúbal, enquanto o funeral está marcado para terça-feira, às 11h00.

Lusa