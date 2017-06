André Vilas Boas termina carreira e passa a diretor do Rio Ave

O defesa, natural de Vila do Conde, decidiu colocar um ponto final a uma carreira com mais de 15 épocas, passadas, a maior parte, ao serviço do Rio Ave, mas também com passagens por FC Porto, Marítimo e Portimonense.

Apesar do adeus aos relvados, André Vilas Boas vai continuar ligado ao futebol e à estrutura do emblema dos Arcos, tendo sido convidado pelo clube para ser diretor do gabinete de prospeção de talentos.

Numa mensagem publicada no site do clube, o ex-capitão do Rio Ave mostrou-se "triste com o final da carreira", mas "motivado com o novo desafio no clube".

"O sentimento de nostalgia passa mais rápido, porque acabei de jogar e deram-me logo oportunidade de trabalhar e manter a cabeça ocupada. Sinto-me um felizardo, e só tenho de agradecer ao clube por confiar nas minhas capacidades", partilhou.

O ex-jogador recuperou, ainda, os seus 15 anos de carreira, mostrando-se "orgulhoso" pelo percurso que fez, sobretudo no "clube do coração" Rio Ave.

"Foram bem mais alegrias que tristezas. Consegui alguns objetivos pessoais a nível desportivo, mas, sobretudo, a satisfação de ter visto e ajudado o Rio Ave a crescer e a ser cada vez mais respeitado no futebol português. Estou certo que a 'caravela' continuará a rumar a bom porto", disse o jogador.

Por fim, na mensagem gravada em vídeo, André Vilas Boas não conteve a emoção quando agradeceu a todos que com ele trabalharam ao longo da carreira e, sobretudo, à sua família.

Lusa