Centenas de pessoas despediram-se do pai de José Mourinho com uma salva de palmas

Depois do velório na capela do Socorro, junto ao Convento de Jesus, em Setúbal, e da missa de corpo presente, a urna com o corpo foi coberta com as bandeiras dos dois clubes que representou como guarda-redes e como treinador, Belenenses e Vitória de Setúbal, para o cortejo fúnebre até ao cemitério de Nossa Senhora da Piedade.



Além do Presidente da República, que apresentou as condolências à família de Mourinho Félix na segunda-feira, também marcaram presença nas cerimónias fúnebres atuais e antigos colaboradores de José Mourinho, como Aitor Karanka, Silvino Louro, Baltemar Brito, Ricardo Formosinho, Rui Faria e José Morais, entre outros.



A presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira, e vários membros do executivo camarário, o antigo jogador Fernando Tomé e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, também estavam entre as muitas personalidades que prestaram uma última homenagem a Félix Mourinho.

O pai do atual treinador do Manchester United, José Mourinho, defendeu as balizas de Vitória de Setúbal, entre 1955 e 1968, conquistando a primeira Taça de Portugal do clube, em 1965, e de Belenenses, entre 1968 e 1974, no qual chegou a treinar enquanto jogava.



Félix Mourinho também representou a seleção nacional de futebol a 25 de junho de 1972, no triunfo de Portugal frente à República da Irlanda, por 2-1, no Torneio da Independência do Brasil, em Arruda, no Recife.

Lusa