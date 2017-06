Florentino Pérez nega chantagem de Ronaldo para melhorar contrato

Aos microfones da rádio esRadio, Florentino Pérez assegurou que, com este impasse, o capitão da seleção portuguesa não procura melhorar o seu salário.

"Impossível. Está há oito anos no Real Madrid e nunca utilizou esses métodos para melhorar o seu salário", assegurou o presidente dos 'merengues'.

Sobre a acusação de Ronaldo ter ocultado rendimentos de 14,7 milhões de euros, em direitos de imagem, para fugir ao fisco espanhol, Florentino Pérez acredita na inocência do avançado.

"Ele acredita nos seus advogados e que não há qualquer ocultação de rendimentos, por isso, está tranquilo", garantiu o dirigente, acrescentando não ter falado ainda com o jogador, mas sim com o seu empresário, Jorge Mendes.

Na mesma entrevista, Florentino Pérez não desmentiu o interesse do Real Madrid no jovem avançado francês Kylian Mbappé, embora tenha reconhecido ser complicado contratar a jovem estrela do Mónaco, de 18 anos.

"É muito difícil um jogador de 18 anos ter lugar no 'onze' titular do Real Madrid. Zidane [treinador] gosta muito dele e continua a segui-lo. Será ele que tem de decidir se [Mbappé] é contratado ou se continua a sua formação. Se tem lugar, ou não, na equipa do Real Madrid. Temos de ter paciência", disse Florentino.

De qualquer forma, o presidente dos 'merengues' assegurou que não existem negociações com os campeões franceses, treinados pelo português Leonardo Jardim, considerando "pura especulação" os valores que se falam na imprensa (mais de 100 milhões de euros).

Mesmo assim, Florentino Pérez, deixou a decisão final para o técnico Zinedine Zidane. "Se me der o OK, também tem de dizer-me quem sai, pois só podem jogar 11", disse o dirigente.

Lusa