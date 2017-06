Portugal joga acesso à final da Taça das Confederações com duas baixas de "peso"

O defesa-central Pepe, devido a castigo, e o lateral-esquerdo Raphael Guerreiro, por lesão, vão falhar o jogo em Kazan, enquanto Bernardo Silva treinou com limitações na terça-feira e também deverá ficar ausente das opções do selecionador Fernando Santos.O Portugal-Chile da Taça das Confederações vai ser apenas o segundo jogo oficial entre as duas seleções.

O primeiro, e único, aconteceu em 1928, em Amesterdão, nos Jogos Olímpicos, naquele que foi o primeiro embate 'a sério' da história da seleção nacional.Com mais um dia descanso, a equipa lusa vai entrar em campo com algum favoritismo do seu lado, ainda para mais após os chilenos terem sofrido na última jornada do grupo B para assegurarem a passagem à próxima ronda.

Cristiano Ronaldo vai iniciar o encontro a um golo de se isolar no segundo lugar dos melhores marcadores de sempre de seleções europeias, à frente de Sándor Kocsis, que fez 75 ao serviço da Hungria, entre 1948 e 1956.

Se conseguir bisar, o capitão da seleção portuguesa iguala o "rei" Pelé no sexto lugar lista mundial, com 77.Caso seja utilizado, Nani ultrapassa Fernando Couto e torna-se sozinho no terceiro jogador da história com mais jogos pela seleção portuguesa, com 111 internacionalizações.

O jogo tem início agendado para as 21:00 (19:00 de Portugal) e vai ser arbitrado pelo iraniano Alireza Faghani.

Lusa