Sporting reforça futebol feminino com a internacional Matilde Fidalgo

"Estou muito contente. O Sporting oferece-me as condições necessárias para continuar a evoluir como jogadora e para conseguir conquistar títulos. Queremos ganhar novamente o campeonato e a Taça de Portugal e a isso juntar a Supertaça", começou por dizer a lateral-direito na página do clube.

Matilde Fidalgo, de 23 anos, chega a Alvalade proveniente do Futebol Benfica, mas conhece bem as jogadoras 'leoninas', muitas das quais suas companheiras nas seleções jovens e já na principal também.

"Temos uma boa equipa. Já conheço a maioria das jogadoras por privar com elas nas seleções jovens e na principal e sei bem a qualidade que têm. Temos por isso todas as condições para realizar um ano tão bom ou ainda melhor do que este", justificou.

A contratação de Matilde Fidalgo surge depois de o Sporting já ter anunciado a chegada da defesa central Carole Costa, também ela habitual titular na seleção e que deixou as alemãs do BV Cloppenburg.

Lusa