Barcelona apresenta-se aos sócios com jogo frente à Chapecoense

O desafio, anunciado logo em dezembro, uma semana após a tragédia que vitimou quase todos os passageiros, "servirá para homenagear os 71 mortos no acidente e os seus familiares", explicam os catalães no seu site.

O vencedor do encontro ficará com o troféu honorífico Joan Gamper, disputado anualmente em homenagem ao fundador do clube catalão.

A equipa de Chapeco ia disputar a primeira mão da final da Copa Sul-Americana de 2016, equivalente à Liga Europa, mas a 28 de novembro o avião que transportava a comitiva para a cidade colombiana de Medellin, onde ia defrontar o Atlético Nacional, caiu nas montanhas pouco antes da aterragem, por falta de gasolina.

Dos 77 tripulantes, apenas três jogadores sobreviveram à tragédia, num total de seis pessoas que escaparam à morte.Por sugestão do Atletico Nacional, a Chapecoense recebeu o título honorário de campeão, merecendo ainda uma grande onda de solidariedade de todo o mundo desportivo.

Lusa