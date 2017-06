Polícia francesa realiza buscas na academia de futebol do PSG

De acordo com a agência AP, que cita "fonte com conhecimento do caso", as autoridades policiais estiveram perto de uma hora a recolher dados nas instalações do PSG, equipa onde alinha o avançado internacional português Gonçalo Guedes.

A mesma fonte, que não foi identificada pela agência noticiosa norte-americana, indicou que o processo está relacionado com investigações a várias empresas com ligação ao clube da capital francesa.

Lusa