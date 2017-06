Presidente do Bayern pede tempo para Renato Sanches

"Sou a favor que lhe demos mais um ano, o rapaz não pôde fazer dois jogos seguidos sem pressão", defendeu Hoeness, após uma época em que Renato Sanches só fez 17 jogos na Bundesliga e apenas um durante 90 minutos.

O futebolista, uma das 'estrelas' da época 2015/16 do Benfica e na campanha de Portugal no Euro2016, foi contratado pelo Bayern Munique, mas não se conseguiu afirmar-se, num plantel de grande qualidade e com jogadores como Xabi Alonso ou Arturo Vidal.

Hoje, Hoeness, em declarações à revista Kicker, disse ser importante apostar nos mais jovens para impulsionar a renovação no clube."Todos defendem que temos que renovar o clube e quando contratamos jogadores jovens surgem as críticas. Isso não é concordante", justificou, explicando que o Bayern não fará contratações só para agradar aos críticos.

O dirigente defende a aposta nos mais jovens, mesmo que isso tenha consequências nos resultados internacionais dos bávaros."Temos que dar muita confiança a esses jovens jogadores, ainda que isso implique que durante duas épocas só possamos aspirar a ser campeões e apenas ver o que é possível internacionalmente", acrescentou.

Na estrutura do Bayern Munique a política de contratações está no Conselho diretivo, presidido por Karl-Heinz Rummenigge, mas Hoeness, como presidente do clube, tem que aprovar todas as operações que impliquem despesa.

Lusa