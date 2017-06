Simão é representante português em jogo solidário entre Barcelona e Manchester United

Simão Sabrosa voltará a vestir a camisola 'Barça' no estádio do clube catalão, para disputar uma partida frente a ex-futebolistas do clube inglês, num evento solidário em que são esperados cerca de 40.000 adeptos.

Os preços de entrada na partida rondam os 10 e os 21 euros e o montante alcançado destina-se na totalidade à construção de um novo centro de investigação contra o cancro infantil no hospital Sant Joan de Deu.

Ao lado de Simão Sabrosa estarão Ronaldinho e Rivaldo, ambos Bola de Ouro, juntamente com Angoy, Guzmán, Juan Carlos Rodriguéz, Popescu, Nadal, Belletti, Andersson, Dehú, Edmilson, Davids, Goikoetxea, Mendieta, Giuly, Julio Salinas, Amor, Ezquerro, Lluís Carreras, Quique Estebaranz e Kluivert.

Pelo emblema do Manchester United vão estar os ex-jogadores Van der Gouw, Pilkington, Beardsmore, Berbatov, Blomqvist, Brown, Djordjic, Johnsen, Martin, Saha, Ji Sung Park, Poborsky, Ritchie, Thornley, Silvestre, Alan Smith, Dwight Yorke e Webber.

Lusa