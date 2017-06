Treinador da Juventus lamenta depressão dos adeptos após derrota na final da Champions

Allegri, em entrevista ao canal de televisão italiano Sky Sport, recordou a derrota da Juventus, por 4-1, frente ao Real Madrid, clube que, para o técnico, "abriu um ciclo europeu" e está mais habituado a jogar finais.

"Há demasiada depressão, os adeptos da Juventus têm que estar orgulhosos. No próximo ano podemos jogar outra Liga dos Campeões. Há que ter positivismo e jogar com a convicção de que a Juventus está entre os melhores oito da Europa", afirmou o treinador, de 49 anos, que chegou ao clube italiano em 2014.

Massimiliano Allegri defendeu ainda o trabalho realizado pela equipa na última época, recordando que a Juventus venceu o campeonato italiano e ainda a Taça de Itália.

Deixando claro a vasta lista europeia de conquistas do Real Madrid, que em Cardiff conquistou a sua 12.ª 'Champions League', o treinador disse que "alguns clubes italianos não poderiam nem mesmo vencer doze títulos nacionais".

O técnico da equipa de Turim afirmou que a Juventus tem de melhorar para competir com os melhores da Europa, tecendo elogios ao Real Madrid, FC Barcelona e ao Bayern de Munique, e enalteceu ainda o potencial do avançado argentino Paulo Dybala para "ser um dos melhores jogadores do mundo daqui a uns anos".

Lusa