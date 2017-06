Vieira diz que Benfica não pratica atos à margem da lei

O líder do Benfica, que discursou antes do jantar anual com os deputados adeptos do Benfica, apontou baterias ao FC Porto por levantar suspeições sobre alegados atos de influência na arbitragem.

"Nas últimas semanas tentou-se criar um manto de suspeitas e condicionamento sobre todos os agentes desportivos quando se aproxima o início de uma nova época. O Benfica foi brindado com uma sucessão de acusações. Todas elas falsas e infundadas", disse Vieira, apelando à serenidade dos adeptos.

Num discurso de sensivelmente 11 minutos, Luís Filipe Vieira disse que no Benfica não existem atos praticados à margem da lei, nem condutas que possam ser alvo de censura.

"Só devemos travar as batalhas que nós próprios escolhemos. Jamais aquelas para onde nos querem arrastar. O Benfica em nada contribuiu para este conflito suicida, que, no final, acabará por vitimar quem o desencadeou e o alimentou de forma irresponsável. Quero garantir que o nosso foco está e estará no planeamento e preparação da próxima época nas mais diferentes modalidades. Temos um feito inédito a conquistar: rumo ao penta!", realçou.

Foi com ironia que Vieira reagiu às acusações de bruxaria, revelando quais os preparos que têm transformado o Benfica.

"Quero fazer uma confidência sobre os nossos resultados. São segredos, a verdadeira poção mágica sobre tantos golos marcados e defesas extraordinárias. O nosso feiticeiro-mor, ou o principal bruxo, como queiram chamar, é Rui Vitória. As fantasias mais deslumbrantes são do Jonas. Os segredos mais poderosos são do nosso capitão Luisão. A poção mais forte é de Fejsa, por onde passa ganha todos os títulos. Os pós mais inebriantes saem dos dribles dos nossos vários artistas, como Nélson Semedo, Cervi, Rafa e outros tantos", afirmou.

Na mesma linha, o presidente dos encarnados, continuou a dar resposta ao FC Porto.

"Temos mais segredos. Investimos em formação em vez de crimes informáticos. Aprendemos com os erros em vez de culpar sempre terceiros. Temos estabilidade em vez de despedir sucessivos treinadores. Temos um próprio rumo em vez de alianças negativas. A melhor resposta que podemos dar é continuar focados no nosso trabalho e a ter resultados desportivos e financeiros. É este o nosso desígnio: positivo, sólido, ganhador e global", defendeu.

No que a projetos diz respeito, Vieira prometeu, a curto prazo, o alargamento do centro de estágios do Seixal, a construção de um centro de alto rendimento em Oeiras, uniformização das Casas do Benfica, reforço da Fundação Benfica, criação da Rádio Benfica e de um novo sítio na internet para fazer a ligação entre os adeptos espalhados pelo mundo.

No que toca ao futebol, em relação à próxima época, a aposta do Benfica mantém-se na formação, com Vieira a garantir a presença de "cinco ou seis jogadores da equipa B" a integrar os trabalhos de preparação que se iniciam na sexta-feira.

Lusa