Miguel Oliveira com terceiro melhor tempo nos treinos livres do GP Alemanha em Moto2

O português estabeleceu em Sachsenring o melhor tempo da sua categoria durante a manhã, com 1.24,976 minutos, antes de ser sétimo na segunda, com 1.25,306, numa segunda sessão dominada pelo suíço Thomas Luthi (Kalex), que também registou a melhor 'performance' combinada.

Em MotoGP, o líder do Mundial, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), registou durante a primeira sessão de treinos o melhor tempo do dia, com 1.21,599 minutos, com os pilotos a adaptarem-se a uma pista que foi reintroduzida no calendário de provas para este ano.

À entrada para a nona prova do campeonato, que se corre no domingo, Oliveira é quarto classificado da Moto2, com 94 pontos, atrás do líder, o italiano Franco Morbidelli (Kalex), com 148, de Luthi, com 136, e do espanhol Alex Marquez (Kalex), com 113.

Lusa