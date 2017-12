Avançado Mario Gómez regressa ao Estugarda, quase uma década depois

Mario Gómez, atualmente com 32 anos, iniciou a sua carreira nas camadas jovens do Estugarda, que representou até 2008/09, conquistando o título de campeão em 2006/07, época em que marcou 14 golos, em 25 jogos.

"Estou muito contente por voltar a casa, onde tudo começou para mim. Vou dar tudo para manter o Estugarda no topo", afirmou Mario Gómez, que, na presente temporada, soma um tento marcado em 14 jogos na Bundesliga pelo Wolfsburgo.

Gómez saiu do Estugarda para o Bayern Munique (2009/10 a 2012/13), ao serviço do que se sagrou melhor marcador do campeonato alemão em 2010/11, passando depois por Fiorentina (2013/15), Besiktas (2015/16) e Wolfburgo (desde 2016/17).

O avançado 71 vezes internacional pela Alemanha, ao serviço da qual marcou 31 golos, soma 151 tentos na Bundesliga.

Segunda a agência de notícias DPA, a transferência far-se-á por cerca de três milhões de euros, sendo que o Estugarda anunciou ainda que Josip Brekalo regressa ao Wolfsburgo, pelo qual estava emprestado, em janeiro e não no final da época.

O Estugarda, que esteve na segunda divisão em 2016/17, segue no 14.º lugar da Bundesliga, após 17 jornadas, com apenas mais dois pontos do que as equipas situadas na zona de descida.



Lusa