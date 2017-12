SAD do Leixões denuncia agressão de adeptos ao autocarro da equipa

Num comunicado publicado no Facebook, a SAD explicou que o incidente ocorreu à chegada ao Estádio do Mar, em Matosinhos, durante a madrugada, altura em que a viatura foi interpelada por um "pequeno grupo de adeptos", sendo que "alguns deles invadiram a viatura, intimidando jogadores, técnicos e restantes dirigentes, chegado ao cúmulo de agredir violentamente o motorista da empresa que presta o serviço".

A agressão aconteceu, continua o comunicado, porque "à saída do Estádio Municipal de Aveiro, o autocarro não parou como pretendiam os adeptos", reclamando a SAD que o empate com a Oliveirense não foi "nenhum crime", lembrando que no futebol "há três resultados possíveis".

"Os adeptos que sofrem e vibram com o emblema do Mar certamente que não se reveem neste tipo de atitudes, que mancham com gravidade o bom nome do Leixões e que jamais se podem repetir", salientou a SAD para quem "ser do

Leixões é amar o clube, defender o clube, apoiar as diversas equipas" e não "manchar 110 anos de história com atos profundamente condenáveis", que "ultrapassam todas as marcas do aceitável".

Frisando "não conseguir perceber o porquê de tanta contestação e de um ambiente tão crispado em torno da equipa profissional, em particular", na publicação é feito um apelo à reflexão tendo em conta o desempenho das equipas sob a alçada da SAD na corrente época.

"As quatro equipas que estão sob a responsabilidade da Leixões SAD -- todas elas estão dentro dos planos que foram traçados, algumas até bem acima do que estava previsto", sublinha.

Considerando o sucedido "completamente inadmissível e de extrema gravidade", a SAD pediu "união" e a "máxima elevação na discussão das possíveis diferenças de opinião".

Quando falta disputar uma jornada para encerrar a primeira volta o Leixões está a dois pontos dos lugares que dão direito à promoção e tem mais nove pontos em relação à zona de despromoção.



Lusa