Tondela sobe ao 10.º lugar da I Liga ao vencer em Guimarães

Uma grande penalidade apontada por Murilo, aos 76 minutos, selou o triunfo do onze de Pepa, num embate em que os minhotos desperdiçaram um castigo máximo, aos 88, com Raphinha a permitir a defesa a Cláudio Ramos.

Com este resultado, o Tondela passou a somar 18 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães manteve-se com 23, no sétimo posto.



Lusa