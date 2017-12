Tottenham sobe ao quinto lugar com hat-trick de Kane

No Turf Moor, terreno da equipa surpresa desta edição da Premier League, Kane foi decisivo no triunfo dos spurs, com golos aos sete, de grande penalidade, 69 e 79 minutos, e igualou o egípcio Salah, do Liverpool, no topo da lista dos melhores marcadores da prova, com 15 tentos.

Kane passou também a contar 53 golos em 2017, colocando-se no segundo lugar da lista, em igualdade com Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Edinson Cavani e a um golo de Lionel Messi, que pode apanhar ou ultrapassar terça-feira, na receção ao Southampton.

Por seu lado, o Tottenham subir ao quinto lugar, em igualdade pontual com o Arsenal, que na sexta-feira empatou (3-3) com o Liverpool, ficando apenas a um ponto dos 'reds', que seguem no quarto posto, o último de acesso à Liga dos Campeões. O Burnley caiu para sétimo, a dois pontos de spurs e gunners.

A ronda fecha ainda este sábado, com a visita do Manchester United, de José Mourinho, ao terreno do Leicester.



Lusa