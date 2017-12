Serena Williams regressa aos courts no sábado

"Estou muito satisfeita por regressar aos 'courts' em Abu Dhabi, por disputar a primeira prova desde o nascimento da minha final, em setembro", afirmou, em comunicado, a ex-número 1 mundial, de 36 anos.

Serena Williams, que conta 23 vitórias na variante de singulares em torneios do 'Grand Slam', vai testar a forma em Abu Dhabi face à vencedora do último Roland Garros, com o objetivo de estar presente na edição 2018 do Open da Austrália.

A tenista norte-americana deu à luz Alexis Ohanian Jr. a 1 de setembro.

"O Mubadala World Tennis Championship tem um longo historial de assinalar o início da época masculina e estou expectante e honrada por regressar aos 'courts' na primeira vez em que as mulheres podem participar", disse a mais nova das manas Williams.

O Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' do ano, realiza-se em Melbourne Park, de 15 a 28 de janeiro de 2018.



Lusa