Cristiano Ronaldo: "Estou preso a estes bebés lindos"

A responsável pela Unidade Central de Coordenação do Tesouro espanhol disse em tribunal que há contribuintes que estão detidos por infrações fiscais menos graves do que as de Cristiano Ronaldo.

Caridad Gómez Mourelo diz que os 15 milhões de euros de fuga ao fisco imputados ao jogador, são muito importantes para os cofres de Espanha.

No dia em que o Fisco defendeu que Ronaldo devia estar preso, o jogador publicou uma fotografia com três dos quatro filhos, Eva, Mateo e Alana Martina com a legenda "Estou PRESO a estes bebés lindos".

Vários utilizadores das redes sociais interpretaram a fotografia como uma resposta direta ao Fisco espanhol.