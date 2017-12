Ronaldo eleito Desportista Europeu do Ano por 26 agências de notícias

Nesta 60.ª edição da votação, realizada no âmbito da European Press Association (EPA), o avançado do Real Madrid e capitão da seleção portuguesa impôs-se ao britânico Lewis Hamilton, que conquistou pela quarta vez o título mundial de Fórmula 1, e ao suíço Roger Federer, campeão no Open da Austrália e em Wimbledon.

Ronaldo conquistou em 2017 a Liga dos Campeões, a Liga espanhola, as Supertaças Europeia e espanhola e o Mundial de clubes, assim como a sua quinta Bola de Ouro e o prémio The Best da FIFA.

Em 2016, além de ter sido o primeiro futebolista, Ronaldo foi também o primeiro português a vencer esta eleição, na qual participou a agência Lusa, na altura superando o tenista britânico Andy Murray e à nadadora húngara Katinka Hosszu, segundo e terceira classificados, respetivamente.

Antes, no historial desta distinção, atribuída desde 1958, Ronaldo já tinha sido quarto, em 2013 e 2014, e quinto, em 2015, enquanto Hamilton foi eleito o melhor do ano em 2014 e Federer em 2004, 2005 - em igualdade com a saltadora russa Yelena Isinbayeva, 2006, 2007 e 2009.

Lista dos 20 mais votados



1. Cristiano Ronaldo (Portugal), Futebol - 159 pontos;

2. Lewis Hamilton (Reino Unido), Fórmula - 1143 pontos;

3. Roger Federer (Suiça), Ténis - 124 pontos;

4. Rafael Nadal (Espanha), Ténis - 113 pontos;

5. Sarah Sjoestroem (Suécia), Natação - 75 pontos;

6. Marcel Hirscher (Áustria), Esqui aplino - 68 pontos;

7. Laura Dahlmeier (Alemanha), Biatlo - 51 pontos;

8. Mo Farah (Reino Unido), Atletismo - 51 pontos;

9. Chris Froome (Reino Unido), Ciclismo - 50 pontos;

10. Ekaterini Stefanidi (Grécia), Atletismo - 41 pontos;

11. Katinka Hosszu (Hungria), Natação - 34 pontos;

12. Goran Dragic (Eslovénia), Basquetebol - 32 pontos;

13. Simona Halep (Roménia), Ténis - 31 pontos;

14. Martin Fourcade (França), Biatlo - 29 pontos;

15. Maria Lasickiene (Rússia), Atletismo - 29 pontos;

16. Stefan Kraft (Áustria), Esqui nórdico - 27 pontos;

17. Teddy Riner (França), Judo - 26 pontos;

18. Marit Bjoergen (Noruega), Esqui nórdico - 23 pontos;

19. Peter Sagan (Eslováquia), Ciclismo - 22 pontos;

20. Anthony Yoshua (Reino Unido), Boxe - 19 pontos;

21. Johannes Vetter (Alemanha), Atletismo - 19 pontos.

