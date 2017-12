O polémico raspanete que Lewis Hamilton deu ao sobrinho

"Estou tão triste neste momento", começa por dizer Lewis Hamilton, num vídeo que foi publicado na rede social Instagram. "Porque é que estás a usar um vestido de princesa?", pergunta ao mesmo tempo que mostra aos seus seguidores o sobrinho.

O campeão de Fórmula 1 volta a questionar o sobrinho, desta vez, perguntando se foi a prenda que pediu no Natal. Quando o menino responde a sorrir que sim, Lewis Hamilton grita: "Os meninos não usam vestidos de princesas".

O vídeo recebeu uma onda de críticas por parte dos internautas, que notaram a felicidade da criança e pediram para o menino usar o que quisesse.

Através do Twitter, os internautas mostraram a sua indignação perante as palavras do piloto.

"Lewis Hamilton é lixo e devia ter vergonha"

"Deixem a criança vestir o que quer. Não interessa. Deixa-o ser feliz. Queres que as crianças sejam infelizes?"

"Ele parece realmente feliz com o seu vestido de princesa. Dizer-lhe que os meninos não usam vestidos de princesas irá levá-lo a ter complexos."

"O menino parece genuinamente feliz! Deixa-o aproveitar este momento da sua vida sem se preocupar com as normas impostas na sociedade."

O vídeo foi publicado inicialmente no Instagram, mas as críticas levaram o campeão de Fórmula 1 a apagar a publicação.

Mas como toda a gente sabe, assim que algo é publicado na internet, dificilmente poderá desaparecer. Vários internautas gravaram o vídeo e publicaram nas suas contas.

Na terça-feira, perante as críticas por defender o estereótipo de que os rapazes não podem usar roupas de raparigas, Lewis Hamilton decidiu fazer um pedido de desculpas. Também este nas redes sociais.