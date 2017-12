Carlos Carvalhal é o novo treinador do Swansea

Última atualização às 12:21

O acordo ficou fechado ontem à noite. Carlos Carvalhal sucede a Paul Clement e vai trabalhar com Renato Sanches.

O comunicado acrescenta que o primeiro jogo de Carvalhal no comando técnico do Swansea vai ser no próximo sábado frente ao Watford de Marco Silva.

Carlos Carvalhal, de 52 anos, deixou no fim de semana passado o Sheffield Wednesday, clube que orientou por mais de duas épocas.

Carvalhal treinou clubes como o Istambul BB, Besiktas, Asteras Tripoli, Sporting, Martítimo ou o SC Braga.