Sindicato dos Jogadores pede investigação "célere" a suspeitas de resultados combinados

"O Sindicato dos Jogadores acompanha o apelo para que este caso, atento o impacto negativo que representa para os jogadores e para a instituição desportiva que representam, bem como para o futebol português, seja investigado e tratado com celeridade pelas autoridades competentes".

O sindicato manifesta também "o seu apoio" aos "jogadores alegadamente constituídos arguidos no seguimento desta investigação, aos seus companheiros de equipa e à instituição Rio Ave FC".

A organização sindical acrescenta que o incumprimento salarial é um dos fatores que podem potenciar a viciação de resultados, mas que no caso do Rio Ave o pagamento é feito de uma forma que classifica como exemplar.





Jogadores do Rio Ave terão recebido para perder com o Farense

De acordo com uma investigação da SIC, quatro jogadores do Rio Ave foram constituídos arguidos por alegadamente terem sido pagos para perder o jogo com o Feirense, da 20ª jornada Primeira Liga da época passada.

Os atletas foram aliciados por intermediários, que terão conseguido milhares de euros de lucro, em várias casas de apostas, um fenómeno conhecido como "Match Fixing", em português Jogos Combinados.