Sporting e Atlético de Madrid acertam empréstimo de Vietto

"Chegamos a um acordo com o Sporting para a cedência do jogador, com opção de compra, e a concretização do empréstimo só depende da aceitação de Luciano", adiantou, citado pela Marca, Miguel Ángel Gil Marin, em Arona, à margem de um torneio infantil.

Ainda de acordo com o diretor executivo do Atlético de Madrid, Luciano Vietto, de 24 anos, demonstrou vontade de sair por empréstimo, mas só na sexta-feira, quando o plantel regressar ao trabalho, é que será conhecida a vontade do jogador.

Luciano Vietto, natural de Córdoba, na Argentina, começou a praticar futebol no Independiente de Balnearia, em 2000, após o que representou, ainda nas camadas jovens, o Estudiantes (2008/10) e o Racing (2010/11), tendo sido internacional sub-20.

Na época de 2011/12 integrou o plantel sénior do Racing, até 2014, após o que se transferiu para o campeonato espanhol, representando o Villarreal (2014/15). Em 2015 foi contrato pelo Atlético de Madrid, tendo sido cedido ao Sevilha em 2016/17.

Questionado, na mesma altura, sobre a situação de Yannick Carrasco, Miguel Ángel Gil Marín assegurou que não há nenhuma novidade sobre o extremo belga do plantel do Atlético de Madrid.

