Vincenzo Montella vai ser treinador do Sevilha

"O princípio de acordo concretiza-se uma vez que os advogados de Montella cheguem a um entendimento com o AC Milan para a desvinculação do treinador, que será formalizada sexta-feira na sede do clube 'rossonero'", revelou o Sevilha.

Montella, de 43 anos, deixou o comando do AC Milan, em que alinha o português André Silva, no final de novembro, e foi substituído por Gennaro Gattuso, também devido a maus resultados. Roma, Catania, Fiorentina e Sampdoria são outros clubes que já treinou em Itália.

O conselho de administração do Sevilha anunciou na sexta-feira a rescisão de contrato com Eduardo Berizzo, devido aos maus resultados. O argentino, que assumiu o cargo no início da época, esteve ausente durante parte de novembro e dezembro, depois de ter sido operado a um cancro na próstata.

Representantes do clube estiveram reunidos também com o italiano Walter Mazzarri, com o alemão Thomas Tuchel e com o espanhol Javi Garcia, mas a escolha recaiu do treinador que deixou o AC Milan.

O Sevilha é quinto classificado no campeonato espanhol, com 29 pontos, estando a dois do Real Madrid, a cinco do Valência, a sete do Atlético de Madrid e a 16 do líder Barcelona. Nos oitavos de final da Liga dos Campeões vai enfrentar o Manchester United.



Lusa